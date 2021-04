ATP Marbella 2021 | risultati 8 aprile Ai quarti Carlos Alcaraz ed Ilya Ivashka

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla terra battuta iberica si completano oggi gli ottavi di finale del singolare maschile del torneo Andalucia Opendi tennis, di categoria ATP 250, che domani vedrà andare in scena idi finale. Oltre ai match che vedono le sconfitte degli azzurri Fabio Fognini e Gianluca Mager, altre due partite completano il quadro delle sfide odierne. Il derby iberico tra il giovane talentoed il veterano Feliciano López va al primo, che si impone in rimonta per 4-6 6-2 6-4 dopo due ore di battaglia. Il giovane classe 2003, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale, elimina il numero 6 del seeding vincendo 90 punti contro gli 80 dell’avversario. Nell’altra sfida di giornata, invece, il bielorussobatte l’altro iberico Alejandro Davidovich ...

... per 3 - 6 2 - 6, dall'avversario norvegese, che ha dominato la partita, agli ottavi di finale del torneo250 in Spagna . Il 26enne di Sanremo, reduce dalla vittoria del Challenger, alla ...Fabio Fognini riceve una wild card per l250 di01/04/2021 A 12:55 L'incubo di Fognini sul proprio servizio non termina ad inizio secondo set: si salva nel primo gioco ...Sulla terra battuta iberica si completano oggi gli ottavi di finale del singolare maschile del torneo Andalucia Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che domani vedrà andare in scena i quarti di ...MARBELLA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Carlos Alcaraz e Ilya Ivashka ai quarti dell'"AnyTech365 Andalucia Open", nuovo torneo ATP 250 con un montepremi di 408.800 euro che si sta disputando sui campi in terr ...