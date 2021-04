Anticipazioni “Un Passo dal Cielo 6” | seconda puntata oggi su Rai 1

(Di giovedì 8 aprile 2021) Undal6 torna con laquesta sera, giovedì 8 aprile in prima serata su Rai1. Ci saranno Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Anna Dalton recentemente attrice nella serie tv “L’Allieva”, nei panni di Cordelia Malcomess e Giusy Buscemi l’ex Miss Italia, che ha indossato per due stagioni i panni della protagonista Teresa Iorio, nel telefilm “Il paradiso delle signore” e gli altri personaggi. Lasarà composta dagli episodi 3 e 4, intitolati rispettivamente “I Guardiani” (episodio 3) e “Sogni e ossessioni” (episodio 4). Stando ai dati relativi agli ascolti tv della prima, questa nuova stagione, la sesta della serie appassiona molti telespettatori. Il programma infatti surclassa la concorrenza: al suo esordio Un ...

Advertising

raulcarra69 : RT @tvblogit: Le anticipazioni della seconda puntata di Un Passo dal Cielo 6 - raulcarra69 : RT @CorriereCitta: Un passo dal cielo 6, stasera in tv la seconda puntata: cast, trama e anticipazioni, quante puntate sono, episodi 8 apri… - raulcarra69 : RT @cheTVfa: #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani, 8 aprile 2021 | ANTICIPAZIONI seconda puntata - AlbertoFuschi : #UnPassodaCielo6 - I Guardiani - anticipazioni seconda puntata, stasera su #Rai1 #Unpassodalcielo @passodalcielo6 - cheTVfa : #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani, 8 aprile 2021 | ANTICIPAZIONI seconda puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Passo

Undal cielo 6/puntata oggi 8 aprile: Francesco in crisi ma.. Undal cielo 6: Francesco e Lara Nella scena della seconda puntata di " Undal cielo 6 " vediamo ...Undal cielo 6, ledella seconda puntata La puntata dal titolo Sogni e ossessioni si apre con un incidente clamoroso: l'aspirante poliziotta Camilla salva per un soffio Manuela ( ...Mentre Vincenzo e Francesco indagano sulla vicenda, Dafne si sveglia e inizia a raccontare quello che ricorda del suo passato. Francesco e Vincenzo vengono travolti dal suo racconto che scioglie ...Un passo dal cielo 6 anticipazioni, Daniele Liotti ammette: "E' stato impegnativo" Tra poche ore andrà in onda Un passo dal cielo 6 seconda puntata, alle ...