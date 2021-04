Amy Adams, il talento passa dagli occhi (Di giovedì 8 aprile 2021) Da ballerina nei dinner-theatre fino alla walk of fame di Hollywood, uno sguardo alla carriera di Amy Adams, la star dai grandi occhi profondi e la protagonista di “Arrival”, in onda questa sera su Rai Movie. Dall’Italia al Colorado, Amy Lou Adams sognava di diventare una ballerina Amy nasce a Vicenza il 20 agosto 1974. Il padre, Richard Adams, presta servizio presso la base militare ad Aviano, dove Amy trascorre i primi anni di vita. All’età di 9 anni, si trasferisce con il resto della famiglia a Castle Rock, in Colorado. La passione per la danza la accompagna già da bambina, passione che asseconda durante le scuole superiori tanto da frequentare la David Taylor Dance Company. L’esordio sul palcoscenico arriva per necessità, quando Amy decide di non voler proseguire con il college dopo il diploma. Inizia così a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Da ballerina nei dinner-theatre fino alla walk of fame di Hollywood, uno sguardo alla carriera di Amy, la star dai grandiprofondi e la protagonista di “Arrival”, in onda questa sera su Rai Movie. Dall’Italia al Colorado, Amy Lousognava di diventare una ballerina Amy nasce a Vicenza il 20 agosto 1974. Il padre, Richard, presta servizio presso la base militare ad Aviano, dove Amy trascorre i primi anni di vita. All’età di 9 anni, si trasferisce con il resto della famiglia a Castle Rock, in Colorado. La passione per la danza la accompagna già da bambina, passione che asseconda durante le scuole superiori tanto da frequentare la David Taylor Dance Company. L’esordio sul palcoscenico arriva per necessità, quando Amy decide di non voler proseguire con il college dopo il diploma. Inizia così a ...

