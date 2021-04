Alessandra Amoroso riparte da «Sorriso grande» (Di giovedì 8 aprile 2021) «Amo la luce, ma ho imparato che esiste anche il buio. Vivo di musica, ma ascolto anche il silenzio. Ho imparato a non combattere tristezze, buio e paure, ma ad accettarli e attraversarli». Sono queste le parole che Alessandra Amoroso sceglie per descrivere Sorriso grande, il suo nuovo singolo in uscita oggi, giovedì 8 aprile, e definito dalla stessa cantante come «una canzone di consapevolezze e speranza». A ventiquattr’ore dal rilascio di Piuma, un’altra canzone dedicata a un momento particolare della sua vita che riassume emozioni che assumono un valore universale un po’ per tutti, Amoroso descrive questa nuova spinta creativa con entusiasmo e serenità. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) «Amo la luce, ma ho imparato che esiste anche il buio. Vivo di musica, ma ascolto anche il silenzio. Ho imparato a non combattere tristezze, buio e paure, ma ad accettarli e attraversarli». Sono queste le parole che Alessandra Amoroso sceglie per descrivere Sorriso grande, il suo nuovo singolo in uscita oggi, giovedì 8 aprile, e definito dalla stessa cantante come «una canzone di consapevolezze e speranza». A ventiquattr’ore dal rilascio di Piuma, un’altra canzone dedicata a un momento particolare della sua vita che riassume emozioni che assumono un valore universale un po’ per tutti, Amoroso descrive questa nuova spinta creativa con entusiasmo e serenità.

