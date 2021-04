Ajax-Roma, infortunio al flessore per Spinazzola: costretto a uscire dopo 25? (Di giovedì 8 aprile 2021) Sfortuna nerissima per la Roma nel corso del primo tempo del match contro l’Ajax. Il migliore in campo dei primi 25?, Leonardo Spinazzola, accusa un problema al flessore nel corso di uno scatto ed è costretto a uscire. L’entità dell’infortunio non sembra eccessivamente grave, ma tra appena una settimana c’è il ritorno e sembra difficile che l’esterno possa recuperare. Al suo posto in campo Calafiori. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Sfortuna nerissima per lanel corso del primo tempo del match contro l’. Il migliore in campo dei primi 25?, Leonardo, accusa un problema alnel corso di uno scatto ed è. L’entità dell’non sembra eccessivamente grave, ma tra appena una settimana c’è il ritorno e sembra difficile che l’esterno possa recuperare. Al suo posto in campo Calafiori. SportFace.

