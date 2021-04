Adesso è ufficiale: Roland Garros posticipato di una settimana (Di giovedì 8 aprile 2021) La notizia era nell’aria, ma Adesso è ufficiale: il Roland Garros è stato posposto di una settimana. Lo Slam parigino inizierà il 30 maggio con gli incontri del tabellone principale (si partirà il 24 maggio con le qualificazioni, invece) e terminerà il 13 giugno. La decisione è stata confermata da un comunicato sul sito del torneo, da cui emerge la volontà degli organizzatori del torneo e della federazione tennis francese di giocare il Major davanti a un pubblico quanto più consistente possibile. Attualmente la situazione sanitaria in Francia appare proibitiva e molti sono scettici sul fatto che lo slittamento di una sola settimana possa permettere agli appassionati di sedersi numerosi sugli spalti del Court Philippe Chatrier. Lo spostamento inoltre rischia di inficiare sull’inizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) La notizia era nell’aria, ma: ilè stato posposto di una. Lo Slam parigino inizierà il 30 maggio con gli incontri del tabellone principale (si partirà il 24 maggio con le qualificazioni, invece) e terminerà il 13 giugno. La decisione è stata confermata da un comunicato sul sito del torneo, da cui emerge la volontà degli organizzatori del torneo e della federazione tennis francese di giocare il Major davanti a un pubblico quanto più consistente possibile. Attualmente la situazione sanitaria in Francia appare proibitiva e molti sono scettici sul fatto che lo slittamento di una solapossa permettere agli appassionati di sedersi numerosi sugli spalti del Court Philippe Chatrier. Lo spostamento inoltre rischia di inficiare sull’inizio ...

