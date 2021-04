Vaccino ai residenti delle località turistiche, “no” dei Comuni della Campania (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I Comuni della Campania contestano l’ipotesi ventilata dalla giunta regionale di vaccinare i cittadini residenti nelle località turistiche. “Si rischiano discriminazioni tra cittadini” dice una nota dell’Anci Campania, l’associazione dei Comuni. “Apprendiamo che è allo studio – si legge nel Comunicato a firma del presidente di Anci Campania Carlo Marino e del vicepresidente vicario Gaetano Cimmino – l’avvio di una campagna di vaccinazione destinata ai cittadini residenti nelle località turistiche con lo scopo di fronteggiare la concorrenza internazionale e salvare gli apporti economici della stagione estiva ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Icontestano l’ipotesi ventilata dalla giunta regionale di vaccinare i cittadininelle. “Si rischiano discriminazioni tra cittadini” dice una nota dell’Anci, l’associazione dei. “Apprendiamo che è allo studio – si legge nelcato a firma del presidente di AnciCarlo Marino e del vicepresidente vicario Gaetano Cimmino – l’avvio di una campagna di vaccinazione destinata ai cittadininellecon lo scopo di fronteggiare la concorrenza internazionale e salvare gli apporti economicistagione estiva ...

