Uomini e Donne, Nicole Mazzoccato frequenta un noto cantante (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ufficialmente single da diversi mesi dopo l’annuncio della fine della storia d’amore con Thomas Teffah, Nicole Mazzoccato continua a far discutere per la sua movimentata vita sentimentale. Archiviata la presunta frequentazione con Mario Balotelli (mai confermata da nessuno dei due, nonostante diversi indizi sociale e alcuni avvistamenti), la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbe frequentando un altro uomo. E anche in questo caso non si tratta di un “signor nessuno”, bensì di uno dei rapper più famosi della scena nazionale. Si tratta di Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu, con il quale Nicole è stata vista a passeggio in quel di Milano, dove vivono entrambi. I due si seguono su Instagram e oltre alle segnalazioni degli utenti sui social, sui ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ufficialmente single da diversi mesi dopo l’annuncio della fine della storia d’amore con Thomas Teffah,continua a far discutere per la sua movimentata vita sentimentale. Archiviata la presuntazione con Mario Balotelli (mai confermata da nessuno dei due, nonostante diversi indizi sociale e alcuni avvistamenti), la bellissima ex corteggiatrice distarebbendo un altro uomo. E anche in questo caso non si tratta di un “signor nessuno”, bensì di uno dei rapper più famosi della scena nazionale. Si tratta di Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu, con il qualeè stata vista a passeggio in quel di Milano, dove vivono entrambi. I due si seguono su Instagram e oltre alle segnalazioni degli utenti sui social, sui ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - e44o : @UnaRoSainAria C'è la pandemia non ci si può muovere ?? comunque se gli uomini sono cambiati, è dovuto anche alle do… - MindfulnessZen2 : RT @Corriere: Catcalling, Michelle Hunziker difende la figlia Aurora: «Uomini imparino a rispettare l... -