Uomini e Donne, Gianni Sperti ammette: "Sì, mi sono rifatto"

Da anni ormai sono due le insinuazioni che si continuano a fare a proposito di Gianni Sperti, ex ballerino e amatissimo opinionista di Uomini e Donne assiema all'amica Tina Cipollari: la sua presunta omosessualità e i presunti ritocchini estetici. E a tal proposito, per la soddisfazione dei suoi detrattori che ora sostengono di averci visto lungo, Sperti ha ammesso di essersi rifatto. Tuttavia, nel rispondere ad alcune domande indiscrete su Instagram, ci ha subito tenuto a precisare: "Qualcosa si, ho fatto, ma il minimo indispensabile…". Insomma, sì alla chirurgia estetica per celare i difetti dovuti all'avanzare dell'età, ma Gianni ovviamente nega di essersi rifatto completamente tutto il viso, come insinuano i più maligni.

