Un romanzo di fantasmi e false piste in bilico tra lieto fine e baraccone tv

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Giuseppe Conte La storia della ricerca della bimba scomparsa nel 2004 è piena di sospetti atroci. Con una mamma che paga caro il suo amore È difficile capire che cosa può provare in questi momenti la madre della piccola Denise, quella Piera Maggio che ha combattuto per anni strenuamente e non ha mai smesso di cercare la verità su ciò che è accaduto alla sua bambina. Una mattina, il 1° settembre del 2004, Denise, di quattro anni, un esserino dal volto allegro e pulito come si ha a quell'età innocente, scompare tra le viuzze di Mazara del Vallo: a due passi da casa, così, come per un malvagio incantesimo. E comincia la storia nera, per certi aspetti terribile, che oggi è a un bivio. La ragazza che si è presentata alla trasmissione della televisione russa Lasciami parlare per lanciare un messaggio e trovare chi sono i suoi genitori, questa Olesya Rostova dalle labbra ...