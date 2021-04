Un posto al sole, anticipazioni 8 aprile: la decisione di Patrizio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alberto Palladini rivestirà un ruolo centrale nel corso della puntata di Un posto al sole di giovedì 8 aprile, come svelano le anticipazioni della soap opera di Rai 3. L'uomo ha visto di punto in bianco la propria esistenza stravolta quando, tornando a casa, si è reso conto che Clara se ne era andata portando con sé il piccolo Federico. Palladini, fuori di sé dalla rabbia e sconvolto per la decisione improvvisa della compagna, ha scaricato la sua ira su Patrizio ritenendolo responsabile della scelta della Curcio. In seguito, quando è stato contattato da Niko, in qualità di legale di Clara, si è recato al centro di ascolto e, dopo aver constatato che la ragazza era decisa a non cambiare idea sulla loro relazione, ha preso con sé il figlioletto e lo ha tolto alla madre. Alberto, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alberto Palladini rivestirà un ruolo centrale nel corso della puntata di Unaldi giovedì 8, come svelano ledella soap opera di Rai 3. L'uomo ha visto di punto in bianco la propria esistenza stravolta quando, tornando a casa, si è reso conto che Clara se ne era andata portando con sé il piccolo Federico. Palladini, fuori di sé dalla rabbia e sconvolto per laimprovvisa della compagna, ha scaricato la sua ira suritenendolo responsabile della scelta della Curcio. In seguito, quando è stato contattato da Niko, in qualità di legale di Clara, si è recato al centro di ascolto e, dopo aver constatato che la ragazza era decisa a non cambiare idea sulla loro relazione, ha preso con sé il figlioletto e lo ha tolto alla madre. Alberto, ...

