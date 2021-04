Turchia, processo per golpe 2016: ergastolo per alti ufficiali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un tribunale turco ha condannato all'ergastolo aggravato diversi imputati nel maxi - processo contro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del fallito colpo di Stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un tribunale turco ha condannato all'aggravato diversi imputati nel maxi -contro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del fallito colpo di Stato ...

fisco24_info : Turchia: maxi-processo golpe, ergastoli per alti ufficiali: Per militari che occuparono tv di stato e capo guardie… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Turchia, processo per golpe 2016: ergastolo per alti ufficiali #turchia - CorriereQ : Turchia: maxi-processo golpe, ergastoli per alti ufficiali - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Turchia, processo per golpe 2016: ergastolo per alti ufficiali #turchia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Turchia, processo per golpe 2016: ergastolo per alti ufficiali #turchia -

