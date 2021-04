Taranto | picchia la moglie e chiama il 113 | arrestato 46enne sotto effetto di alcool e droga

(Di mercoledì 7 aprile 2021)- Alle prime ore di questa notte, ungià noto alle forze dell'ordine, dopo aver per l'ennesima volta usato violenza alla, hato il 113 e in un evidente stato d'agitazione, ...

TARANTO - Alle prime ore di questa notte, un 46enne già noto alle forze dell'ordine, dopo aver per l'ennesima volta usato violenza alla moglie, ha chiamato il 113 e in un evidente stato d'agitazione, ha riferito di aver picchiato la moglie. Aggressioni avvenute al rientro a casa e spesso anche alla presenza dei loro tre figli in tenera età.