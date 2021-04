Smart working, sì da 8 italiani su 10 dopo emergenza: sondaggio Emg/Adnkronos (Di mercoledì 7 aprile 2021) Circa 8 italiani su 10 sono favorevoli a lavorare da remoto, anche dopo la fine della pandemia da Covid-19. E’ quanto emerge da un sondaggio Emg-Different per Adnkronos. Alla domanda (rivolta agli occupati che fanno lo Smart working), ‘finita l’emergenza è favorevole o contrario a proseguire con lo Smart working?’, il 77% del campione si dice favorevole, il 17% contrario (mentre il 6% preferisce non rispondere). Tra i favorevoli prevalgono le donne, l’85%, rispetto agli uomini, il 71%. Abbastanza omogenea la risposta in base alle fasce d’età. Tra chi vorrebbe proseguire con lo Smart working anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria, il 78% è under35; il 79% ha tra ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Circa 8su 10 sono favorevoli a lavorare da remoto, anchela fine della pandemia da Covid-19. E’ quanto emerge da unEmg-Different per. Alla domanda (rivolta agli occupati che fanno lo), ‘finita l’è favorevole o contrario a proseguire con lo?’, il 77% del campione si dice favorevole, il 17% contrario (mentre il 6% preferisce non rispondere). Tra i favorevoli prevalgono le donne, l’85%, rispetto agli uomini, il 71%. Abbastanza omogenea la risposta in base alle fasce d’età. Tra chi vorrebbe proseguire con loanchela fine dell’sanitaria, il 78% è under35; il 79% ha tra ...

Lavoro, il 44% delle donne insoddisfatte: poche opportunità di carriera ' Questa discrepanza crediamo sia stata accentuata dalla pandemia, che sembra aver colpito più duramente le donne: alla dimensione dell'home working - non riusciamo a definirlo smart - working visto ...

Per i giovani è meglio il lavoro in presenza o lo smart working? Lo smart working è davvero la soluzione migliore per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro? Una interessante ricerca ne parla.

Bcg: gli italiani sono fra i più propensi a trasferirsi all’estero per lavoro Un'indagine di Boston Consulting Group indica che i lavoratori del Bel Paese sono quelli più disposti a espatriare per migliori condizioni lavorative, un risultato in controtendenza con gli altri Paes ...

