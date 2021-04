Serie A e diritti tv: accordo Cairo-Dazn per due canali sul digitale terrestre (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il futuro della Serie A cambia rotta.Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, sarebbe stato stato definito un accordo, sulla base di 3 milioni di euro annui, tra la Cairo Communication e Dazn. Un accordo che consentirà, nel dettaglio, l'utilizzo della banda sul multiplex di proprietà della società editoriale del presidente del Torino per la creazione di due canali digitali play di backup all'offerta della nota piattaforma streaming, che si è aggiudicata i diritti 2021-2024 della Serie A.Serie A e diritti tv: Dazn, l’accordo con TIM e il ricorso di Sky. Novità e costi nel triennio 2021-2024Saranno sette le gare trasmesse in esclusiva dalla Group londinese, con le tre rimanenti che ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il futuro dellaA cambia rotta.Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, sarebbe stato stato definito un, sulla base di 3 milioni di euro annui, tra laCommunication e. Unche consentirà, nel dettaglio, l'utilizzo della banda sul multiplex di proprietà della società editoriale del presidente del Torino per la creazione di duedigitali play di backup all'offerta della nota piattaforma streaming, che si è aggiudicata i2021-2024 dellaA.A etv:, l’con TIM e il ricorso di Sky. Novità e costi nel triennio 2021-2024Saranno sette le gare trasmesse in esclusiva dalla Group londinese, con le tre rimanenti che ...

