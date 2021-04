Protesta ristoratori a Montecitorio, Lamorgese: “Inammissibili le violenze sugli agenti” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, interviene sugli scontri di ieri in Piazza Montecitorio tra ristoratori e forze dell’ordine, esprimendo “solidarietà e vicinanza” a un funzionario della Polizia di Stato “rimasto ferito durante la manifestazione”. Il ministro sottolinea che “in questo momento le proteste sono alimentate dalla situazione estremamente delicata per il Paese”, ma “è inammissibile qualsiasi comportamento violento nei confronti di chi è impegnato a difendere la legalità e la sicurezza”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Il ministro dell’Interno, Luciana, intervienescontri di ieri in Piazzatrae forze dell’ordine, esprimendo “solidarietà e vicinanza” a un funzionario della Polizia di Stato “rimasto ferito durante la manifestazione”. Il ministro sottolinea che “in questo momento le proteste sono alimentate dalla situazione estremamente delicata per il Paese”, ma “è inammissibile qualsiasi comportamento violento nei confronti di chi è impegnato a difendere la legalità e la sicurezza”. L'articolo L'Opinionista.

