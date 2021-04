Petra Vhlova | è addio con Livio Magoni | “Con te 5 anni fantastici | grata per la tua fiducia”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) A distanza di cinque, le strade disi separano ufficialmente. La campionessa slovacca ha infatti deciso di interrompere con un anno di anticipo il rapporto che la legava al tecnico orobico, mettendo fine a uno dei sodalizi più proficui della storia dello sci alpino. In grado di conquistare un titolo mondiale e sei medaglie iridate, la 25enne di Liptovsky Mikulas ha deciso di annunciare la propria scelta sui social al termine di una stagione che l’ha visto conquistare per la prima volta la Coppa del Mondo. “È stato un lungo e difficile percorso verso ciò che tutti noi desideravamo tanto. Alla fine il sogno si è avverato e ho la sfera di cristallo tra le mani – ha spiegatoin un lungo post -. Sono stati cinque...

Advertising

zazoomblog : Coppa del Mondo Petra Vhlova e il suo team incontrano la presidente della Slovacchia - #Coppa #Mondo #Petra… - zazoomblog : Coppa del Mondo Petra Vhlova e il suo team incontrano la presidente della Slovacchia - #Coppa #Mondo #Petra… -

Ultime Notizie dalla rete : Petra Vhlova

BergamoNews

, insomma, era già orientata a cambiare allenatore e a modificare molto l'assetto del gruppo. ... "come l'Atalanta ma di testa deve crescere"La delegazione, guidata dal selvinese Livio Magoni, è stata celebrata dal capo di stato Zuzana CaputovaLa neo vincitrice della Coppa del mondo assoluta di sci lascia il tecnico italiano che lavorava con lei dal 2016. In futuro per Magoni c’è la collaborazione con Brignone?Vincere la Coppa del Mondo è un evento che può cambiare la carriera di una sciatrice. In alcuni casi un risultato di questo genere può rimanere nella storia di un paese, come avvenuto per Petra Vhlova ...