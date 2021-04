Oppo Reno5 Z ufficiale | è un F19 Pro Plus mascherato | Prezzi AsiaHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è un nuovo membro della famiglia: si chiama 5 Z, ed è stato silenziosamente aggiunto a catalogo sugli storedi Singapore e degli Emirati Arabi. Di lui si era già parlato il mese scorso, ed ora abbiamo la possibilità di entrare nel merito delle caratteristiche tecniche ed estetiche dello smartphone. Disponibile nelle colorazioni Cosmo Blue e Fluid Black,Z è spesso appena 7,8 millimetri ed ha un display Super AMOLED da 6,43 pollici con un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro che ospita la fotocamera da 16MP. Il rapporto schermo-scocca è del 90,8%, nonostante il mento sia più pronunciato rispetto alle altre cornici. C’è la connettività 5G (con Antenna 3.0 360° per garantire un corretto segnale indipendentemente da come si impugna il dispositivo), così come c’è il supporto alla ricarica ...