Nuovo giorno di problemi Axios, registro elettronico non funziona ancora dopo attacco (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nulla da fare, i problemi Axios non sono ancora rientrati neanche oggi 7 aprile e il registro elettronico continua a non funzionare al rientro dalle festività di Pasqua, proprio in concomitanza con l'avvio delle attività didattiche di numerosissimi istituti italiani che si affidano alla piattaforma. dopo la conferma fornita ieri dell'attacco hacker che ha mandato in tilt il registro oramai da venerdì scorso 2 aprile, da parte dello staff Axios era stata condivisa la speranza di un rientro alla normalità nella giornata odierna. Nulla da fare invece, niente ancora funziona e la situazione dovrebbe restare invariata nelle prossime ore. Una nuova scadenza per i ...

