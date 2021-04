Napoli | la rabbia dei commercianti in piazza del Plebiscito | “Vogliamo lavorare”

Advertising

infoitinterno : Campania, esplode la rabbia dei commercianti: bloccata la Napoli-Caserta - Luca73284882 : RT @Alexanderxxvii1: Esplode la rabbia: bloccata l'autostrada Caserta-Napoli | VIDEO - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Esplode la rabbia: bloccata l'autostrada Caserta-Napoli | VIDEO - Alexanderxxvii1 : Esplode la rabbia: bloccata l'autostrada Caserta-Napoli | VIDEO - amperrino : Mutandine in vetrina per stare apertiA Napoli la rabbia dei commercianti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rabbia

Avvenire

... a Milano, a. Ieri abbiamo assistito a scene che avevamo già visto e che potrebbero ripetersi in un crescendo sociale dai risvolti imponderabili. E' infatti esplosa ladi coloro che ...Manifestazione choc a: "Siamo in croce" Protesta in corso, nel centro della città, da parte dei rappresentati del ... Ladel settore Riesplode ladei commercianti chiusi ormai da ...Il freddo punge gli occhi. Li fa lacrimare due volte. Per il gelo che si insinua feroce, e per il risultato, al minuto 42 di Napoli/Udinese.Emanuele Marcelli, negoziante: «Non lavoro da un anno, ho due figli di 10 e 12 anni, come facciamo a mangiare?». Romina Paludi, estetista: «Apriremo i negozi, meglio una multa che chiudere per sempre» ...