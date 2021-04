MONOPOLI-PALERMO, PROBABILI FORMAZIONI: LE SCELTE DI FILIPPI (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il PALERMO cerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il MONOPOLI.Alle ore 15.00, allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani", andrà in scena la sfida valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, originariamente in programma il 20 marzo, è stata rinviata a causa di un focolaio Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese. Sono otto, al momento, i calciatori attualmente positivi, zero le nuove positività emerse. Ragion per cui, il match si giocherà.Gli uomini di Giacomo FILIPPI torneranno in campo dopo la vittoria conquistata in trasferta contro la Casertana. Un successo, il terzo di fila lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera", centrato grazie alla tripletta messa a segno da Lorenzo Lucca e alle magie d’alta scuola di uno straordinario Mario ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilcerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il.Alle ore 15.00, allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani", andrà in scena la sfida valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, originariamente in programma il 20 marzo, è stata rinviata a causa di un focolaio Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese. Sono otto, al momento, i calciatori attualmente positivi, zero le nuove positività emerse. Ragion per cui, il match si giocherà.Gli uomini di Giacomotorneranno in campo dopo la vittoria conquistata in trasferta contro la Casertana. Un successo, il terzo di fila lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera", centrato grazie alla tripletta messa a segno da Lorenzo Lucca e alle magie d’alta scuola di uno straordinario Mario ...

