Maurizio Costanzo sbarca a Radio 101, sorpresa nel cast (Di mercoledì 7 aprile 2021) Maurizio Costanzo, intervistato da Tommaso Zorzi, durante la punta d’esordio, in veste di conduttore, de Il Punto Z, dichiara in anteprima che, dal 3 maggio, insieme con Carlotta Quadri, dalle ore 20.00 proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 aprile 2021), intervistato da Tommaso Zorzi, durante la punta d’esordio, in veste di conduttore, de Il Punto Z, dichiara in anteprima che, dal 3 maggio, insieme con Carlotta Quadri, dalle ore 20.00 proviene da Giornalettismo.

Advertising

QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - inwonderlandda : ovunque - crawlingbacktus : RT @infotommizorzi: Maurizio Costanzo 'scippa' Tommaso Zorzi a Maria De Filippi #tzvip - _PuntoZip_ : Mediaset Play: Al via IL PUNTO Z con Tommaso Zorzi – Ospiti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi - CeccarelliL_ : Mediaset Play: Al via IL PUNTO Z con Tommaso Zorzi – Ospiti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi -