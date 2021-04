Logistica, Alis incontra il ministro Cingolani: in un documento le proposte per una crescita sostenibile (Di mercoledì 7 aprile 2021) “L’incontro di Alis con il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, al quale è stato consegnato un documento contenente l’impegno e le proposte associative per la crescita sostenibile del Sistema Paese attraverso il trasporto e la Logistica, rappresenta un momento molto importante per la nostra Associazione, che pone da sempre la sostenibilità e la responsabilità ambientale al primo posto del proprio programma e della propria azione”. Così il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta l’incontro istituzionale che si è tenuto oggi con Cingolani, insieme ad Emanuele Grimaldi, amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi – socio fondatore dell’Associazione – e a Marcello Di Caterina, vicepresidente e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) “L’incontro dicon ildella Transizione Ecologica Roberto, al quale è stato consegnato uncontenente l’impegno e leassociative per ladel Sistema Paese attraverso il trasporto e la, rappresenta un momento molto importante per la nostra Associazione, che pone da sempre la sostenibilità e la responsabilità ambientale al primo posto del proprio programma e della propria azione”. Così il presidente diGuido Grimaldi commenta l’incontro istituzionale che si è tenuto oggi con, insieme ad Emanuele Grimaldi, amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi – socio fondatore dell’Associazione – e a Marcello Di Caterina, vicepresidente e ...

