L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini svela una grossa novità (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cosa succederà nelle prossime puntate delL’Isola dei Famosi? Elettra Lamborghini fa le sue anticipazioni. Scopriamole insieme. Il reality show di Canale 5 che vanta la conduzione della bellissima Ilary Blasi, sta piano piano mettendo sempre più piede nelle case di tutti gli italiani. Ad affiancare il volto della Blasi, vediamo anche i tre opinionisti: Tommaso Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cosa succederà nelle prossime puntate deldeifa le sue anticipazioni. Scopriamole insieme. Il reality show di Canale 5 che vanta la conduzione della bellissima Ilary Blasi, sta piano piano mettendo sempre più piede nelle case di tutti gli italiani. Ad affiancare il volto della Blasi, vediamo anche i tre opinionisti: Tommaso

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli batte la Isoardi ma rischia l'eliminazione - infoitcultura : Isola dei famosi, Drusilla Gucci e l'indiscrezione piccante: 'La sua passione segreta'. È per questo che vuole lasc… - zazoomblog : Andrea Cerioli sbotta in un fuori onda de L’Isola dei Famosi - #Andrea #Cerioli #sbotta #fuori - AranciaDinamica : C’è da dire che sarebbe una perfetta candidata per l’isola dei famosi -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Natale Giunta, la storia dello chef siciliano che ha sfidato la mafia Corriere della Sera