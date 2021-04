L'infermiere ora arriva a domicilio Meno accessi al pronto soccorso (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per evitare il ricorso improprio al pronto soccorso o a nuovi ricoveri, arriva a casa l'infermiere di famiglia. L'ospedale di Monza ha appunto attivato il Servizio dell'infermiere di famiglia e di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per evitare il ricorso improprio alo a nuovi ricoveri,a casa l'di famiglia. L'ospedale di Monza ha appunto attivato il Servizio dell'di famiglia e di ...

Il paziente viene valutato in reparto e segnalato all'Infermiere di comunità per l'attivazione dell'assistenza a domicilio. Il Medico di base viene contattato dall'IdFC per informarlo della volontà ...

Scivola mentre sta arrampicando e sbatte la testa: grave un freeclimber 56enne Con i soccorritori anche medico e infermiere dell'ambulanza, che hanno subit o prestato le prime ... Il 56enne si trova tutt'ora ricoverato in gravi condizioni.

L’infermiere ora arriva a domicilio Meno accessi al pronto soccorso Il Giorno "Anche 40 ore per un letto" Lite sul pronto soccorso "Pazienti in barella in spazi angusti, dove è impossibile il distanziamento anche nel caso alcuni risultino positivi, con un’attesa media di 40 ore per l’accesso al reparto: come infermieri ci ...

LETTERA Le risorse sprecate della Lombardia Buon giorno, sono una infermiera coordinatrice con oltre trenta anni di esperienza in area critica. Lavoro presso un noto istituto di Milano e a Marzo dell'anno scorso, in piena emergenza, inviai il m ...

