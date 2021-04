Istat | in 2020 crollo valore aggiunto | nell’industria -11 | 1%**

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. – (Adnkronos) – Quello registrato nel, sotto i colpi del Covid-19, è stato un vero e proprio ‘’ delche è diminuito dell’11,1%in senso stretto, dell’8,1% nei servizi, del 6,3% nelle costruzioni e del 6,0% nell’agricoltura. Lo certifica l’Istat nel Rapporto sulla Competitività 2021 in cui evidenzia come la caduta più marcata si è registrata nei comparti dell’alloggio e ristorazione (-39,6% di). In generale fra i servizi commercio, trasporti, alberghi e ristorazione segnano -16% contro il -14,6% di attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, di riparazione di beni per la casa e il -10,4% er attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrative e servizi di supporto alle ...

Advertising

francescoseghez : Qui una comparazione tra l'andamento dell'occupazione in Italia tra febbraio e dicembre 2020 con la vecchia e con l… - MediasetTgcom24 : L'Istat: la pressione fiscale del quarto trimestre 2020 sale al 52% #istat - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Crollo dell'occupazione dall'inizio della pandemia. A febbraio 2021 un calo di 945mila occupati, rispetto a febbraio 20… - francescagraz1 : Crollo dell'occupazione dall'inizio della pandemia. A febbraio 2021 un calo di 945mila occupati, rispetto a febbrai… - istat_it : #GianPaoloOneto #Istat Nel 2020 l’indice in valore del fatturato della manifattura ha registrato un calo dell’11,… -

Ultime Notizie dalla rete : **Istat 2020

Metro

E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui datirelativi al periodo compreso tra ile il 2021. "E' importante aver ottenuto il taglio del costo del lavoro, ma occorre rafforzare le ...E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui datirelativi al periodo compreso tra ile il 2021. "E' importante aver ottenuto il taglio del costo del lavoro, ma occorre rafforzare le ...Nel 2019 in Europa un disoccupato su due era a rischio povertà. Anche un lavoratore su dieci mediamente rischiava di entrare in povertà, con disparità di genere anche molto elevate in alcuni Stati mem ...L'applicabilità dell'agevolazione è stata infatti limitata ai contratti in essere al 29 ottobre 2020. Video: Dl Sostegni ... come emerso dai dati Istat, non hanno ricevuto alcun tipo di aiuto ...