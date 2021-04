Inter, Conte a caccia di se stesso: vuole superare il suo Chelsea e la sua Juventus (Di mercoledì 7 aprile 2021) Contro il Sassuolo, l’Inter punta la decima vittoria consecutiva. Una striscia che sarebbe la terza più lunga per Antonio Conte L’Inter scende in campo questo pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo per cercare di portarsi a +11 sul Milan secondo e a +12 su una tra Juventus e Napoli che giocheranno in Contemporanea. Vincendo con i neroverdi, i nerazzurri conquisterebbero la decima vittoria consecutiva; la terza miglior striscia da allenatore di Antonio Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore dell’Inter va anche a caccia di se stesso. Sulla panchina del Chelsea conquistò 13 successi consecutivi, su quella della Juventus 12. Vincere anche col Sassuolo lo porterebbe a dieci, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Contro il Sassuolo, l’punta la decima vittoria consecutiva. Una striscia che sarebbe la terza più lunga per AntonioL’scende in campo questo pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo per cercare di portarsi a +11 sul Milan secondo e a +12 su una trae Napoli che giocheranno inmporanea. Vincendo con i neroverdi, i nerazzurri conquisterebbero la decima vittoria consecutiva; la terza miglior striscia da allenatore di Antonio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore dell’va anche adi se. Sulla panchina delconquistò 13 successi consecutivi, su quella della12. Vincere anche col Sassuolo lo porterebbe a dieci, ...

