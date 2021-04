Indagine Kaspersky | il 58% degli italiani diffida dei servizi online che subiscono una violazione dei dati

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Milano 7 aprile 2021) - Milano, 7 aprile 2021 Secondo uno studio condotto daa livello globale , più della metà(58%)deicheunao un data breach. La sfiducia aumenta se ilfa un uso improprio dei. In questo caso, infatti, il 65%ha dichiarato che smetterebbe di usufruire deidel provider per paura che le proprie informazioni personali possano essere vendute a terzi. La maggiore consapevolezzautenti circa le responsabilità delle aziende in materia di privacy richiede una maggiore trasparenza sulla gestione dei ...

Advertising

anna30048679 : Attacco ad #Axios (registro elettronico) di tipo ransomware, bloccano il sito e chiedono un riscatto. Quanti dati… - csItalia_org : #4Aprile2021 Indagine #Kaspersky su dati e danni causati da #ransomware in #Italia #comunicatistampa… - SusannaBasile : Indagine Kaspersky: cambia il panorama delle minacce finanziarie dopo il 2020 - zazoomblog : Indagine Kaspersky: cambia il panorama delle minacce finanziarie dopo il 2020 - #Indagine #Kaspersky: #cambia - lifestyleblogit : Indagine Kaspersky: cambia il panorama delle minacce finanziarie dopo il 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine Kaspersky

Adnkronos

Milano, 31 marzo 2021 Secondo una nuovadi, nell'anno della pandemia, il panorama delle minacce finanziarie ha subito un cambiamento notevole. Dal report 'Financial Cyberthreats in 2020' , è emerso che il volume ...Metodologia Per ilConsumer IT Security Risks Survey (Consumer ITSR) sono state intervistate 15.070 persone in tutto il mondo (inclusi Stati Uniti, Cina, India, Giappone, Colombia, Messico, ...(Milano 7 aprile 2021) - Milano, 7 aprile 2021 Secondo uno studio condotto da Kaspersky a livello globale , più della metà degli italiani ...Secondo un'indagine di Kaspersky, solo una parte di chi paga il riscatto di un ransomware riesce a riottenere i dati ...