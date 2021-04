Il valore di un caffè sostenibile

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Una tazzina di caffè può essere un investimento per un futuro migliore per l’ambiente, ma anche per tutti coloro che sono coinvolti nel suo processo di produzione. È anche questo che si fa scegliendo Nespresso, azienda da sempre impegnata in prima linea per la sostenibilità.