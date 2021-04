Il messaggio del Dalai Lama in esclusiva per l’Italia: “Il riscaldamento globale è un grave problema” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “In questo mondo in cui c’è grande progresso scientifico e tecnologico ci si preoccupa solo del mondo esterno. In Occidente non c’è una tradizione che fa riferimento alla scienza della mente, ma ora gli scienziati iniziano a riconoscere l’importanza della pace mentale e della felicità mentale. Per generare una mente pacifica bisogna eliminare le emozioni distruttive che occupano la nostra mente. Nessuna religione parla di questo in modo così profondo come il Buddha dharma”. Così il Dalai Lama questa mattina, in occasione dell’insegnamento rilasciato sulle Quattro Nobili Verità in un video registrato in esclusiva per l’Unione Buddhista Italiana. È la prima volta nella storia che il Dalai Lama tiene un discorso per una nazione nello specifico, in questo caso l’Italia. Le sue parole ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) “In questo mondo in cui c’è grande progresso scientifico e tecnologico ci si preoccupa solo del mondo esterno. In Occidente non c’è una tradizione che fa riferimento alla scienza della mente, ma ora gli scienziati iniziano a riconoscere l’importanza della pace mentale e della felicità mentale. Per generare una mente pacifica bisogna eliminare le emozioni distruttive che occupano la nostra mente. Nessuna religione parla di questo in modo così profondo come il Buddha dharma”. Così ilquesta mattina, in occasione dell’insegnamento rilasciato sulle Quattro Nobili Verità in un video registrato inper l’Unione Buddhista Italiana. È la prima volta nella storia che iltiene un discorso per una nazione nello specifico, in questo caso. Le sue parole ...

