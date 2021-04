Ibrahimovic sotto accusa: si sarebbe reso protagonista di un atto atroce (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arrivano dure accuse nei confronti di Zlatan Ibrahimovic dalla Svezia. Il calciatore del Milan avrebbe ucciso un leone in Sudafrica. Ibrahimovic (Getty Images)Zlatan Ibrahimovic da quando è arrivato al Milan ha letteralmente trasformato la squadra. Il club rossonero è passato da una classifica anonima a lottare per la Champions e lo scudetto. Nonostante i suoi 39 anni è ancora uno dei calciatori più decisivi del mondo e attualmente è 4° nella classifica marcatori con 15 reti. Negli anni Ibrahimovic ha vissuto tante esperienze sia calcistiche che extra. L’ultima delle quali al Festival di Sanremo, dove a tratti ha affiancato Amadeus. Ora però sul campione svedese sarebbe spuntata un’ombra scura legata ad un suo passato da “cacciatore”. LEGGI ANCHE >>> Zlatan ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arrivano dure accuse nei confronti di Zlatandalla Svezia. Il calciatore del Milan avrebbe ucciso un leone in Sudafrica.(Getty Images)Zlatanda quando è arrivato al Milan ha letteralmente trasformato la squadra. Il club rossonero è passato da una classifica anonima a lottare per la Champions e lo scudetto. Nonostante i suoi 39 anni è ancora uno dei calciatori più decisivi del mondo e attualmente è 4° nella classifica marcatori con 15 reti. Negli anniha vissuto tante esperienze sia calcistiche che extra. L’ultima delle quali al Festival di Sanremo, dove a tratti ha affiancato Amadeus. Ora però sul campione svedesespuntata un’ombra scura legata ad un suo passato da “cacciatore”. LEGGI ANCHE >>> Zlatan ...

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic sotto Accuse a Ibrahimovic: 'Ha ucciso un leone e tiene la testa a casa' ROMA - " Puoi domare un leone, non Zlatan", queste le parole di Ibrahimovic pronunciate una settimana fa e ora più che mai attuali visto che lo svedese si ritrova ...e nel frattempo è finito sotto ...

Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha esposto in casa ...Ibrahimovic nel mirino degli animalisti per la pratica del 'trophy hunting' Zlatan Ibrahimovic, il ... L'attaccante rossonero è sotto accusa dalle associazioni animaliste, che criticano il trophy hunting ...

Ibrahimovic sotto accusa: si sarebbe reso protagonista di un atto atroce Arrivano dure accuse nei confronti di Zlatan Ibrahimovic dalla Svezia. Il calciatore del Milan avrebbe ucciso un leone in Sudafrica.

Ibrahimovic nei guai: "Ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo" Zlatan Ibrahimovic è finito nel mirino del sito Expressen ... in un servizio video effettuato dal sito figurano infatti molte personalità svedesi finite sotto tiro per questa orribile attività. Ci ...

