Advertising

sportli26181512 : I rimpianti di Pirlo: 'Se avessimo avuto sempre questo atteggiamento...': I rimpianti di Pirlo: 'Se avessimo avuto… - radiobianconera : ?? I rimpianti di ???? mister @Pirlo_official post ?? #JuveNapoli ?? ?? #Rbn #lunicacheconta -

Ultime Notizie dalla rete : rimpianti Pirlo

GianlucaDiMarzio.com

2 Andrea, allenatore della Juventus , parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli : 'Abbiamo ... Campionato o Champions? Entrambi, quando giochi per la Juventus gli obiettivi li ..."Ci è capitato di partire scarichi contro squadre che inseguivano in classifica - spieganel post partita - inconsciamente pensando di poter risolvere la partita con un guizzo del singolo. E' ...Andrea Pirlo ha commentato la vittoria della Juventus contro il Napoli, sfida cruciale per la Champions League: le parole del tecnico ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus ... Campionato o Champions? Entrambi rimpianti, quando giochi per la Juventus gli obiettivi li devi conquistare, non li scegli. Avevamo la possibilità di andare ...