I problemi di udito non li hanno solo gli anziani | ma sempre più giovani e adolescenti | ecco di chi è la “colpa”

"Durante il lockdown dello scorso marzo 2020 mi sono reso conto di avere problemi all'udito. Galeotte sono state le comunicazioni che avvenivano prevalentemente al telefono o per video chiamata, si risolveva poco alzando l'audio. È stato un doppio trauma. Il confinamento in casa mi costringeva già a vivere uno stato di isolamento e in più quella che si evidenziava come una vera e propria perdita di udito mi faceva sentire ancora più ai margini. Una bruttissima sensazione che non auguro a nessuno", ci racconta Walter Belli, grafico romano. E non è certo un caso isolato. Diverse persone hanno preso coscienza di avere dei problemi di udito proprio durante la pandemia, anche come conseguenza dell'obbligo di indossare la mascherina, un dispositivo che coprendo quasi del tutto il viso ...

