Gianni Morandi torna a casa Dimesso ?dall’ospedale dopo le ustioni

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Novella Toloniil grave incidente dell'11 marzo scorso, il cantante è statodal Centro Grandi Ustionati di Cesena. L'artista ora dovrà affrontare una lunga riabilitazione alla mano destra Ha trascorso l'ultimo mese circondato da dottori, infermieri e pazienti che, come lui, stavano affrontando una dura battaglia. Una seconda famiglia che oggiha salutato per fare ritorno a. Il cantante è stato infattidall'ospedale Bufalini di Cesena a quasi un mese di distanza dal brutto incidente, che lo ha visto cadere in una buca all'interno della quale stavano bruciando sterpaglie. "Vita in te ci credo", ha scritto nelle storie della sua pagina Instagram, mentre si mostra intento a farsi la barba. Un gesto semplice per svelare che qualcosa ...