Genshin Impact | il cosplay di Ganyu firmato Annjela Saet è perfetto – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il successo diha reso il gioco di miHoYo uno dei preferti dalleer: lo dimostra la nuova interpretazione difirmata..si conferma un titolo fortissimo anche per quanto concerne i, come dimostra l’ultimo lavoro della bella, che ha pensato bene di interpretare il personaggio di. Rispetto alle foto pubblicate da Hane Ame e Helly Valentine, ispirate anch’esse all’action RPG free-to-play di miHoYo, parliamo di un set decisamente casto ma non per questo meno valido, anzi. Avvalendosi di alcune importanti collaborazioni, la modella americana ha infatti reso giustizia al … Notizie giochi L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Genshin Impact

Dopo essere stato introdotto inl' espansione Dragonspine , Rosaria è finalmente disponibile come personaggio giocabile. Appare come uno dei personaggi a quattro stelle. Rosaria è un personaggio Cryo che brandisce ...Il Festival di Windblume si è concluso, e ha portato via con sé tante divertenti minigiochi e il banner a tempo di Venti, uno dei personaggi più amati di. In attesa di scoprire cosa ha in serbo miHoYo per la stagione primaverile, è stato reso disponibile il banner con un nuovo personaggio, Rosaria, e sono state rivelate nuove ...Genshin Impact si conferma un titolo fortissimo anche per quanto concerne i cosplay, come dimostra l'ultimo lavoro della bella Annjela Saet, che ha pensato bene di interpretare il personaggio di ...La popolarità di Genshin Impact, il free to play di miHoYo, sta crescendo a vista d'occhio così come gli incassi della software house, la quale può permettersi ora delle trovate di marketing di un ...