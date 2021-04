G20 | Franco | “Previsto nuovo scostamento bilancio Recovery sarà consegnato a fine mese”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Arriverà nelle prossime settimane il DEF, con i nuovi obiettivi di finanza pubblica per quest’anno e per i prossimi, mentre il Governo si prepara a chiedere un ulterioredi“per dare ulteriore sostegno ad economia e cittadini”. Lo ha confermato il Ministro dell’Economia Danieleal termine della riunione virtuale del G20 delle finanze. Il Ministro ha poi ricordato che i recenti interventi, che hanno una “prospettiva temporale” legata alla crisi ed un orizzonte legato a quest’anno, si collegheranno ad interventi di carattere più strutturale, che saranno inseriti nel Piano di Ripresa e Resilienza, che il governo intende ultimare e consegnare alla Commissione europea entro la scadenza diaprile. Commentando le previsioni dell’FMI, che vede un PIL in crescita del 4,2% ...