Ex Ilva: Confindustria Puglia, 'bene incontro con Giorgetti, supportare aziende filiera' (2) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Una vicenda annosa, quella delle imprese dell'indotto ex Ilva di Taranto, sottolinea Confindustria Taranto, che, come è evidente, partendo dalla situazione peculiare dell'indotto, investe la ben più ampia e complessa questione del rilancio dello stabilimento jonico – e quindi dell'acciaio nazionale - in chiave industriale e ambientale. Aspetti che oggi sono stati puntualmente esposti al titolare del Mise alla presenza, oltre al Ministro Giorgetti, del Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, del rappresentante di Confindustria Taranto Piero Chirulli e dei referenti di Confapi e Confartigianato, a loro volta interessati dalla questione, per le loro imprese fornitrici, dei pagamenti non corrisposti. I referenti di Confindustria, dopo aver ...

