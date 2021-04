Emma Marrone | con grande gioia | l’annuncio tanto atteso

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Per la cantanteè arrivato il momento di fare unannuncio. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real brown)quasi non ci crede ancora. Conè arrivato il momento di fare unannuncio, quello che tutti i suoi fan aspettavano datempo. Questo ultimo anno è stato molto difficile anche per i cantanti, che a causa della pandemia, hanno dovuto interrompere tutti i concerti. LEGGI ANCHE—>ALESSANDRA AMOROSO, LA CONFESSIONE: “HO AVUTO PAURA…” Ma ora sembra che qualcosa si stia smuovendo. Tramite il suo account Instagram, ...

Alessandra Amoroso è tornata a regalare emozioni ai fans con la sua musica. Dopo aver duettato concon il singolo 'Pezzo di cuore' , la Amoroso ha sorpreso i fans con due nuovi singoli dal titolo " Piuma" e " Sorriso grande ", in uscita rispettivamente il 7 e l'8 aprile. Una vera e ...ha confermato gli appuntamenti all'Arena di Verona e ha il tour 2021: ancora non si conoscono le date, ma l'emozione è già alle stelle. Nella serata del 6 aprile 2021 è arrivata la ...Gli show di Zucchero previsti a partire dal 23 aprile 2021 saranno recuperati nelle settimane successive al 25 aprile del prossimo anno ...Dopo la hit estiva con i Boomdabash e il duetto in Pezzo di cuore con Emma Marrone, Alessandra Amoroso torna da solista con due brani inediti. Piuma e Sorriso grande sono in uscita rispettivamente il ...