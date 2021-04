Covid: Provenzano, 'no divisioni su riaperture in base a orientamento politico' (2) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il governo -ha aggiunto Provenzano- deve comunicare bene il senso delle aperture, delle chiusure, sulla base dei numeri e soprattutto dell'avanzamento della campagna vaccinale che è un tema decisivo. Abbiamo un'opinione pubblica fatta di persone che ormai sanno molto di questa pandemia, sanno molto del virus e che bisogna affrontare da persone adulte quali sono, quindi fornire elementi concreti anche nella comunicazione per far intravedere quale è la prospettiva". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il governo -ha aggiunto- deve comunicare bene il senso delle aperture, delle chiusure, sulladei numeri e soprattutto dell'avanzamento della campagna vaccinale che è un tema decisivo. Abbiamo un'opinione pubblica fatta di persone che ormai sanno molto di questa pandemia, sanno molto del virus e che bisogna affrontare da persone adulte quali sono, quindi fornire elementi concreti anche nella comunicazione per far intravedere quale è la prospettiva".

