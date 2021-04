Copasir, tra Volpi e Urso c’è Letta. Ecco perché (Di mercoledì 7 aprile 2021) La lettera di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati chiude davvero la partita per il Copasir? Non del tutto. Nella lunga missiva inviata all’attuale presidente del comitato di controllo dei Servizi italiani, il leghista Raffaele Volpi, i presidenti di Camera e Senato hanno apparentemente pronunciato un sonoro stop alla richiesta, avanzata da Fratelli d’Italia con il supporto di Forza Italia e Pd, di un cambio alla guardia alla guida del comitato. Niente equivoci. “Non è prevista alcuna forma di rinnovo nel corso della legislatura”, si legge nel testo, “non può che conseguire dunque, come rilevato dai Presidenti delle due Camere nella citata lettera del dicembre 2011, la stabilità dell’assetto complessivo del Comitato anche per quanto riguarda la Presidenza”. In verità, a leggere fra le righe, le parole di Fico e Casellati non sono affatto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) La lettera di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati chiude davvero la partita per il? Non del tutto. Nella lunga missiva inviata all’attuale presidente del comitato di controllo dei Servizi italiani, il leghista Raffaele, i presidenti di Camera e Senato hanno apparentemente pronunciato un sonoro stop alla richiesta, avanzata da Fratelli d’Italia con il supporto di Forza Italia e Pd, di un cambio alla guardia alla guida del comitato. Niente equivoci. “Non è prevista alcuna forma di rinnovo nel corso della legislatura”, si legge nel testo, “non può che conseguire dunque, come rilevato dai Presidenti delle due Camere nella citata lettera del dicembre 2011, la stabilità dell’assetto complessivo del Comitato anche per quanto riguarda la Presidenza”. In verità, a leggere fra le righe, le parole di Fico e Casellati non sono affatto ...

Advertising

MauroGiubileo : RT @sirvius022: @MauroGiubileo @LegaSalvini @FratellidItalia Il Copasir se lo tengono stretto per evitare che un presidente di un altro par… - ideadestra_ : RT @sirvius022: @MauroGiubileo @LegaSalvini @FratellidItalia Il Copasir se lo tengono stretto per evitare che un presidente di un altro par… - Unpodiqya : @GuidoCrosetto @isladecoco7 che le cose non sono come prima non è solo il copasir, qui tra 5 e pd hanno voluto fare… - sirvius022 : @MauroGiubileo @LegaSalvini @FratellidItalia Il Copasir se lo tengono stretto per evitare che un presidente di un a… - DaniloStancato : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #7aprile. Tra i temi: ??La Lega insiste per un confronto su riaperture; ??#Copasir anc… -