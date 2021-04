Cercava sul dark web un sicario: arrestato uomo (Di mercoledì 7 aprile 2021) arrestato un’uomo è accusato di atti persecutori aggravati a danno della giovane donna. Perché Cercava sul dark web un sicario per sfregiare la ex. Un 40enne lombardo è stato arrestato dopo essere stato individuato dalla polizia postale mentre Cercava sul dark web un sicario in grado di sfregiare con l’acido la sua ex fidanzata e di ridurla Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021)un’è accusato di atti persecutori aggravati a danno della giovane donna. Perchésulweb unper sfregiare la ex. Un 40enne lombardo è statodopo essere stato individuato dalla polizia postale mentresulweb unin grado di sfregiare con l’acido la sua ex fidanzata e di ridurla

