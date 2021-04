Can Yaman e Diletta Leotta rompono il silenzio con un uovo: spunta una cicogna in arrivo (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Pasquetta è stata all’insegna della dolcezza per Can Yaman e Diletta Leotta, che hanno festeggiato il lunedì dell’Angelo insieme a dispetto di chi non crede nel loro amore, così come emerge dai due nuovi scatti social che la coppia vip ha condiviso con il web. In particolare, nella foto postata da Diletta i due figurano complici e sorridenti mentre mostrano un grande uovo di cioccolato stilizzato da un messaggio pasquale di auguri a loro dedicato, che potrebbe nascondere una gravidanza in corso secondo il rumor del momento. Dai post di coppia, tuttavia, per molti internauti non trapelerebbe un vero amore, motivo per cui diverse critiche social giungono ora ai danni dei due piccioncini vip, così come vi indichiamo di seguito. Can Yaman e Diletta ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Pasquetta è stata all’insegna della dolcezza per Can, che hanno festeggiato il lunedì dell’Angelo insieme a dispetto di chi non crede nel loro amore, così come emerge dai due nuovi scatti social che la coppia vip ha condiviso con il web. In particolare, nella foto postata dai due figurano complici e sorridenti mentre mostrano un grandedi cioccolato stilizzato da un messaggio pasquale di auguri a loro dedicato, che potrebbe nascondere una gravidanza in corso secondo il rumor del momento. Dai post di coppia, tuttavia, per molti internauti non trapelerebbe un vero amore, motivo per cui diverse critiche social giungono ora ai danni dei due piccioncini vip, così come vi indichiamo di seguito. Can...

Advertising

Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, passione... di cioccolato - VanityFairIt : «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fa… - fanpage : Una #Pasqua d'amore per Diletta Leotta e Can Yaman - MaryRavasi : @MariannaCardini Sto godendo come un riccio ???? lui è sempre educato e con educazione ha dato quell'asfaltata che s… - EnquirSoukaina : RT @robimanga_sck: Facciamo un patto: voi vi prendete Can Yaman senza mascherina e noi ci prendiamo Kerem Bürsin con doppia mascherina. Tam… -