Briatore | la gaffe del generale “Fagiuolo” invece di Figliuolo | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “È inutile chedica ‘facciamo mezzo milioni di vaccini’…”. Flaviocapisce così tanto di vaccini che non sa neanche come si chiama il commissario per l’emergenza COVID e così riesce a trasformare ilFrancesco Paolo, commissario per l’emergenza covid, nel: ladeldi«Il» cit.#cartabianca pic.twitter.com/OM2aDwQWSo — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 6, 2021 “Noi come clienti abbiamo negoziato male le consegne e il prezzo dei vaccini. Abbiamo mandato persone che non avevano mai negoziato”, ...