Boxe | Olimpiadi 2021 | torneo di qualificazione a Parigi Definite le date | 7 azzurri in gara E Clemente Russo…

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il CIO ha reso noto che ileuropeo dialledi Tokyo, per quanto riguarda la, andrà in scena a(Francia) dal 4 all’8 giugno. Sono dunque state definitivamente ufficializzate data e luogo dell’evento, che riprenderà dall’esatto punto in cui era stato interrotto il 16 marzo 2020 a Londra, a causa dell’esplosione della pandemia. Dunque sono stati tenuti validi i tabelloni e i risultati conseguiti dal 14 al 16 marzo. Restano insette, cinque donne e due uomini. Giordana Sorrentino (ai quarti tra le 51 kg), Angela Carini (ai quarti tra le 69 kg), Irma Testa (agli ottavi tra le 57 kg), Rebecca Nicoli (agli ottavi tra le 60 kg), Flavia Severin (agli ottavi tra le 75 kg), Abbes Aziz Mouhiidine (91 kg) e Simone Fiori (63 ...

Il CIO ha reso noto che il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, per quanto riguarda la boxe, andrà in scena a Parigi (Francia) dal 4 all'8 giugno. Sono dunque state definitivament ...che sarà ufficializzato dal Cio nel prossimo giugno a conclusione del Torneo Europeo e che rende appesa a un filo la situazione di Clemente Russo, che spera di poter partecipare - e sarebbe record per ...