Blockchain e Nft | dopo l’arte in arrivo anche la moda

(Di mercoledì 7 aprile 2021) NFT è l’acronimo di Non Fungible Token, unità digitali che è possibile scambiare esattamente come accade per le criptovalute come i Bitcoin o l’Ethereum. L’NFT insomma è un certificato elettronico d’autenticità digitale dotato di un codice criptato e la firma dell’artista. Queste ultime attestano unicità e proprietà di qualcosa che esiste solo nel web ma può essere comunque rivenduto in quanto sempre distinguibile da qualsiasi altra “riproduzione”. Se fino a un mese fa lo scambio di NFT sembrava essere appannaggio dello stravagante mondo della crypto art, di recente un NFT in 3D del gattino protagonista del videogioco Nyan Cat è stato battuto all’asta per 590 mila dollari. Ma è stato soprattutto quello in 2D di Mike Winkelmann, in arte Beeple, ad attirare l’attenzione del mondo intero. Il collage di Beeple ha spuntato in un’asta digitale di Christie’s 69.346.250 di dollari, cifra mai ...