Beccati indisciplinati del Covid | in 12 sorpresi a bere al bancone di un bar | un' altra comitiva consumava birra su una panchina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Beccati indisciplinati

FoggiaToday

a San Marco in Lamis, dove i carabinieri hanno sorpreso 12 persone intente a consumare bevande al bancone di un bar, e una comitiva di giovani mentre beveva birra su una ...Pensate a quei cinque monellacciad assembrarsi sugli scalini della fontana dedicata a ...: il più giovane ha 69 anni, il più grandicello 84. "Intenti a giocare una partita a ...C'è anche un frigorifero degli anni '70, abbandonato in un vallone in una zona rurale di Centola, tra i rifiuti selvaggi lasciati da cittadini indisciplinati ... li abbiamo beccati due volte ...Anziani sfiniti dalle restrizioni, ma presi di mira in tutta Italia dalle forze dell’ordine. Multe per un bicchiere d’acqua fuori dal bar o per le chiacchiere in piazza ...