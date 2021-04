ATP Marbella | Fognini-Munar | programma | orario | tv | streaming

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Fabioaffronterà Jaumeal secondo turno del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano farà il proprio esordio sulla terra battuta spagnola dopo aver beneficiato di bye al primo turno e incrocerà il padrone di casa, reduce dal successo in due set sullo svizzero Henri Laaksonen. L’appuntamento è per giovedì 8 aprile, nel primissimo pomeriggio: attorno alle ore 14.00, subito dopo la contesa tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il bielorusso Ilya Ivashka, ina partire dalle ore 12.00 sul campo centrale. Il 33enne ligure, attuale numero 18 del ranking ATP, incrocerà la racchetta col numero 95 al mondo, che domenica ha perso la finale del Challenger dicontro il nostro Gianluca Mage. L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare ...

... in programma ain Spagna fino all' 11 aprile. L'armese accede direttamente al secondo turno dell' AnyTech365 Andalucia Open, un torneo250. Il tennista di Arma di Taggia, n. 18 ...Continua la scia positiva del tennista sanremese che, dopo aver vinto il Challenger, oggi ha sconfitto in due set l'avversario kazako, per 7 - 5 6 - 3, nel suo debutto al torneo250 in ...Fabio Fognini affronterà Jaume Munar al secondo turno del torneo ATP 250 di Marbella. Il tennista italiano farà il proprio esordio sulla terra battuta spagnola dopo aver beneficiato di bye al primo ...I match verranno trasmessi in diretta sulle frequenze di Sky Sport Arena e SuperTennis. Domani debutterà all’Atp di Marbella il nostro Fabio Fognini. Avversario agli ottavi di finale sarà lo spagnolo ...