AstraZeneca, oggi l’Ema decide sull’utilizzo. Nuove restrizioni in arrivo (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Italia potrebbe prevedere l'utilizzo del siero solo per gli over-55. Piano vaccini da rivedere. L'azienda anglo-svedese taglia di nuovo le consegne Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Italia potrebbe prevedere l'utilizzo del siero solo per gli over-55. Piano vaccini da rivedere. L'azienda anglo-svedese taglia di nuovo le consegne

Advertising

TgLa7 : #AstraZeneca: oggi riunione Aifa-ministero su indicazioni uso. Si attende pronuncia Ema su eventuale correlazione trombosi rare - Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - rtl1025 : ?? Ad oggi in #Italia è stato somministrato 54% di dosi di #AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), il 50%… - corrierefirenze : #Vaccini in #Toscana, brusca frenata per i 70enni: gli hub si fermano. Vulnerabili, chi deve prenotare da oggi sul… - NazzarenoMi : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna scorrettissima con Capezzone. Manifestazioni per le riaperture. Caos AstraZeneca.… -