Astrazeneca, la Gran Bretagna ha deciso: vaccino Pfizer o Moderna per gli under 30 (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Gran Bretagna l'ente regolatorio nazionale ha deciso che ai giovani di età inferiore ai 30 anni verrà somministrato il vaccino Pfizer o Moderna . Per l'Mhra 'ci sono ancora enormi vantaggi del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Inl'ente regolatorio nazionale hache ai giovani di età inferiore ai 30 anni verrà somministrato il. Per l'Mhra 'ci sono ancora enormi vantaggi del ...

Advertising

HuffPostItalia : In Gran Bretagna 19 morti tra chi ha utilizzato AstraZeneca. Il vaccino di Oxford sconsigliato per gli under 30 - GiorgioCarbon12 : RT @HuffPostItalia: In Gran Bretagna 19 morti tra chi ha utilizzato AstraZeneca. Il vaccino di Oxford sconsigliato per gli under 30 https:/… - Franc_1992 : RT @noitre32: STOP TOTALE in Olanda e Gran Bretagna - iq_196 : RT @noitre32: STOP TOTALE in Olanda e Gran Bretagna - vitello_antonio : RT @noitre32: STOP TOTALE in Olanda e Gran Bretagna -