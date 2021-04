Astrazeneca | Ema | “Nessuna limitazione | possibili effetti collaterali ma benefici superiori a rischi”

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) MILANO – I casi di trombosi registrati dopo le somministrazioni del vaccino AstraZeneca “sono effetti collaterali molto rari“. Al momento, anche se queste reazioni sembrano colpire in particolare persone di età inferiore ai 60 anni e donne, “non è possibile trarre delle conclusioni per le diverse strategie di vaccinazione degli stati membri”. Per questo l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, non raccomanda alcuna limitazione alle somministrazioni e ribadisce che “I benefici del vaccino AstraZeneca si confermano superiori agli eventuali rischi. Il rischio di mortalità da Covid-19 è di gran lunga superiore a quello di questi effetti collaterali”. Così la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nel corso della conferenza stampa organizzata a Bruxelles per fornire le conclusioni della revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino anglo-svedese e i possibili legami con gli eventi tromboembolici che si sono verificati in alcuni paesi dell’Unione europea.